РФ перебрасывает штурмовые подразделения: ситуация под Купянском – Сырский
Армия РФ продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.
«Чтобы создать условия для блокирования Купянска, противника пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка. Впрочем, несёт значительные потери в живой силе. В связи с чем начал перебрасывать в этот район штурмовые подразделения, которые находились в резерве. Кроме того, активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска», — отметил Сырский.
Он также сообщил, что на Лиманском направлении враг пытается вытеснить украинские войска за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.
А на Бахмутском направлении для штурмовых действий оккупанты используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота.
Сырский отметил, что на Востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз превышают потери украинских Сил обороны.
«Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс. В отличие от врага, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. Только в ноябре Силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров», — добавил Сырский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия, купянск, Купянское, направление, наступ, наступление, подразделение, рф, сырский, штурмовые;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 11:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.".