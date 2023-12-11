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РФ перебрасывает штурмовые подразделения: ситуация под Купянском – Сырский

Общество 11:58   11.12.2023
Виктория Яковенко
РФ перебрасывает штурмовые подразделения: ситуация под Купянском – Сырский Фото: Александр Сырский

Армия РФ продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

«Чтобы создать условия для блокирования Купянска, противника пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка. Впрочем, несёт значительные потери в живой силе. В связи с чем начал перебрасывать в этот район  штурмовые подразделения, которые находились в резерве. Кроме того, активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска», — отметил Сырский.

Он также сообщил, что на Лиманском направлении враг пытается вытеснить украинские войска за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

А на Бахмутском направлении для штурмовых действий оккупанты используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200 отдельной мотострелковой бригады северного флота.

Сырский отметил, что на Востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз превышают потери украинских Сил обороны.

«Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс. В отличие от врага, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. Только в ноябре Силы обороны уничтожили около одиннадцати тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники: около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров», — добавил Сырский.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 11:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщил командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.".