Дві атаки військ РФ та обстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили дві атаки російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Охримівка, Вовчанськ, Бударки та Плетенівка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили дві атаки російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району.".