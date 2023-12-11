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Дві атаки військ РФ та обстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Події 19:24   11.12.2023
Олена Нагорна
Дві атаки військ РФ та обстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили дві атаки російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Охримівка, Вовчанськ, Бударки та Плетенівка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: РФ перекидає штурмові підрозділи: що відбувається під Куп’янськом – Сирський

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 19:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили дві атаки російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району.".