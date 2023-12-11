Дві атаки військ РФ та обстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Українські захисники на Харківщині протягом доби відбили дві атаки російських військових поблизу села Синьківка Куп’янського району.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Охримівка, Вовчанськ, Бударки та Плетенівка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.