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Две атаки войск РФ и обстрелы — сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Происшествия 19:24   11.12.2023
Елена Нагорная
Две атаки войск РФ и обстрелы — сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили две атаки российских военных вблизи села Синьковка Купянского района.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Охримовка, Волчанск, Бударки и Плетеневка на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 19:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили две атаки российских военных вблизи села Синьковка Купянского района.".