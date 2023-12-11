Две атаки войск РФ и обстрелы — сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Украинские защитники на Харьковщине в течение суток отбили две атаки российских военных вблизи села Синьковка Купянского района.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Охримовка, Волчанск, Бударки и Плетеневка на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.