Главные новости Харькова 11 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:38

Генштаб сообщил про пять авиаударов и четыре атаки на Харьковщине

«Авиационные удары получили: Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки армии РФ в районах Синьковки и Петропавловки.

07:00

Ночь в Харькове прошла без тревог, страну атаковали «шахедами» и ракетами

В Харькове воздушная тревога в последний раз прозвучала вечером 10 декабря — в 22:08. Отбой дали в 22:57. Во многих регионах Украины ночь выдалась неспокойной. Армия РФ атаковала страну 18 «шахедами» из оккупированного Крыма, сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Большинство – в Николаевской области», — проинформировали защитники неба.

Под утро — около 4:00 россияне запустили восемь баллистических ракет по Киевской области.

«Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области рф. Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Центр», — сообщили ВС ВСУ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших — все взрослые, помощь им оказали на месте.