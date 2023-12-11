Главные новости Харькова 11 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:38
Генштаб сообщил про пять авиаударов и четыре атаки на Харьковщине
«Авиационные удары получили: Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки армии РФ в районах Синьковки и Петропавловки.
07:00
Ночь в Харькове прошла без тревог, страну атаковали «шахедами» и ракетами
В Харькове воздушная тревога в последний раз прозвучала вечером 10 декабря — в 22:08. Отбой дали в 22:57. Во многих регионах Украины ночь выдалась неспокойной. Армия РФ атаковала страну 18 «шахедами» из оккупированного Крыма, сообщили Воздушные силы ВСУ.
«Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Большинство – в Николаевской области», — проинформировали защитники неба.
Под утро — около 4:00 россияне запустили восемь баллистических ракет по Киевской области.
«Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области рф. Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Центр», — сообщили ВС ВСУ.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших — все взрослые, помощь им оказали на месте.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ночь, ракети, тревога;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 07:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".