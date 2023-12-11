Live
  • Пн 11.12.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.74
  • EUR 39.6

Главные новости Харькова 11 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Происшествия 07:38   11.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 11 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:38

Генштаб сообщил про пять авиаударов и четыре атаки на Харьковщине

«Авиационные удары получили: Петропавловка, Песчаное, Первомайское, Чернещина, Дружелюбовка Харьковской области», — проинформировали в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки армии РФ в районах Синьковки и Петропавловки.

07:00

Ночь в Харькове прошла без тревог,  страну атаковали «шахедами» и ракетами

В Харькове воздушная тревога в последний раз прозвучала вечером 10 декабря — в 22:08. Отбой дали в 22:57. Во многих регионах Украины ночь выдалась неспокойной. Армия РФ атаковала страну 18 «шахедами» из оккупированного Крыма, сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Большинство – в Николаевской области», — проинформировали защитники неба.

Под утро — около 4:00 россияне запустили восемь баллистических ракет по Киевской области.

«Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области рф. Все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Центр», — сообщили ВС ВСУ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших — все взрослые, помощь им оказали на месте.

Читайте также: Главные новости Харькова 10 декабря: смертельное ДТП, гололед, сводка Генштаба

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Чем вам помешал Саня?» — в Харькове хулиганы вступились за Пушкина
«Чем вам помешал Саня?» — в Харькове хулиганы вступились за Пушкина
10.12.2023, 16:07
Главные новости Харькова 11 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 11 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
11.12.2023, 07:38
Харьковчанам предлагают работу в суде: зарплата и требования
Харьковчанам предлагают работу в суде: зарплата и требования
10.12.2023, 13:49
В ДТП на окружной Харькова погибла семейная пара волонтеров — полиция
В ДТП на окружной Харькова погибла семейная пара волонтеров — полиция
11.12.2023, 07:22
ДТП на окружной Харькова: очевидцы сообщают о погибшем
ДТП на окружной Харькова: очевидцы сообщают о погибшем
10.12.2023, 15:57
Авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины нанесла армия РФ — Генштаб
Авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины нанесла армия РФ — Генштаб
11.12.2023, 07:47

Новости по теме:

23:00
Главные новости Харькова 6.12: уволился зам Терехова Водовозов, 6 атак на ВСУ
11:56
Ночью над Харьковщиной сбили пять «шахедов»
08:15
«Шахеды» повредили критическую инфраструктуру на Харьковщине — Синегубов
23:20
Главные новости Харькова 5.12: елка возле Бахмута, фронт, день волонтеров
08:50
Сбили шесть «шахедов» на Харьковщине ночью

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 11 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 07:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".