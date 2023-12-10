Главные новости Харькова 10 декабря: ракетный удар С-300 по Харьковщине, фронт

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

08:37

Ракетами С-300 по Харьковщине ударили россияне ночью

«В текущие сутки российские оккупанты нанесли удар по Украине, применив две зенитные управляемые ракеты С-300 по населенному пункту Великий Бурлук Харьковской области», — проинформировал Генштаб в утренней сводке.

На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

08:12

Погибший в огне и застрявшие в снегу — сводка ГСЧС

Три пожара произошли в Харьковской области за минувшие сутки. В одном из них погиб мужчина 1991 года рождения. Это случилось в Лозовеньке Изюмского района, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Также за сутки спасатели четырежды выезжали на помощь автомобилям, которые застряли в сугробах. В одном из случаев это была карета «скорой».

07:20

Ночь с одной тревогой

Воздушную тревогу ночью в Харькове объявляли с 02:57 по 03:28. Воздушные силы ВСУ не прокомментировали ее причины. Местный мониторинговый канал «TLK news» сообщил об «активности пусковых» в Белгородской области.

В целом в Украине тревогу с вечера объявляли из-за «шахедов». Атака была немногочисленной. Беспилотники, по данным ВС ВСУ пролетели с юга через центральные области в сторону Винницкой и Хмельницкой. Отбой прозвучал в районе полуночи.