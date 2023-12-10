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Враг стремится повторно окупировать Купянск — ВСУ

Происшествия 11:06   10.12.2023
Оксана Горун
Враг стремится повторно окупировать Купянск — ВСУ Фото: скриншот

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона заявил, что россияне не отказались от прежних намерений и пытаются выйти на рубежи Синьковки, чтобы создать плацдарм для наступления на Купянск.

Фитьо отметил, что из-за погодных условий (ледяного дождя) активность врага на Купянско-Лиманском направлении несколько снизилась. Но проблемы есть и у защитников — в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» возникли сложности с работой квадрокоптеров и, соответственно, проблематично было наблюдать за перемещениями противника.

«На Купянском и Лиманском направлениях из-за этих условий снизилась активность врага. Были отражены семь вражеских атак. Это вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоселовское. Враг не отказывается от своих планов по повторной оккупации Купянск, пытается выйти на рубежи населенного пункта Синьковка для создания будущего плацдарма для наступления на Купянск. Напомню, Купянск – это важный логистический центр, через который во время прошлой оккупации осуществляли поставки логистические оккупационных войск», — отметил Фитьо.

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Россияне за сутки применили на этом направлении только три дрона-камикадзе (прежде «среднесуточный» показатель был от 15 до 30 дронов) и совершили 399 обстрелов украинских позиций.

«Нашим защитникам удалось ликвидировать 109 оккупантов и уничтожить 17 единиц военной техники, среди которых танк и БМП», — проинформировал спикер Сухопутных войск ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 11:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона заявил, что россияне не отказались от прежних намерений и пытаются выйти на рубежи Синьковки, чтобы создать плацдарм для наступления на Купянск".