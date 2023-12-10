Ворог прагне повторно окупувати Куп’янськ – ЗСУ
Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері нацмарафону заявив, що росіяни не відмовилися від колишніх намірів і намагаються вийти на рубежі Синьківки, щоб створити плацдарм для наступу на Куп’янськ.
Фітьо зазначив, що через погодні умови (крижаний дощ) активність ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку дещо знизилася. Але проблеми є й у захисників – у зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” виникли складнощі з роботою квадрокоптерів і, відповідно, проблематично було спостерігати за переміщеннями противника.
“На Куп’янському та Лиманському напрямках через ці умови знизилась активність ворога. Було відбито сім ворожих атак. Це поблизу населених пунктів Синьківка, Новоселівське. Ворог не відмовляється від своїх планів щодо повторної окупації Куп’янська, намагається вийти на рубежі населеного пункту Синьківка для створення майбутнього плацдарму для наступу на Куп’янськ. Нагадаю, Куп’янськ – це важливий логістичний центр, через який під час минулої окупації здійснювали постачання логістичне окупаційних військ“, – зазначив Фітьо.
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Росіяни за добу застосували на цьому напрямку лише три дрони-камікадзе (раніше “середньодобовий” показник був від 15 до 30 дронів) і здійснили 399 обстрілів українських позицій.
“Нашим захисникам вдалося ліквідувати 109 окупантів та знищити 17 одиниць військової техніки, серед яких танк та БМП”, – поінформував спікер Сухопутних військ ЗСУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, купянско-лиманское направление, наступ, новини Харкова, Фитьо;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері нацмарафону заявив, що росіяни не відмовилися від колишніх намірів і намагаються вийти на рубежі Синьківки, щоб створити плацдарм для наступу на Куп’янськ".