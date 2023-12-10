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Ракетами С-300 по Харківщині вдарили росіяни вночі – Генштаб

Події 08:31   10.12.2023
Оксана Горун
Ракетами С-300 по Харківщині вдарили росіяни вночі – Генштаб Фото: Вадим Беликов

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про удар ракетами С-300, якого ворог завдав цієї доби – тобто минулої ночі.

“Поточної доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши дві зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області”, – поінформував Генштаб у ранковому зведенні.

Зазначимо, що вночі на Харківщині оголошували повітряну тривогу з 02:57 до 03:28. Моніторингові канали інформували про “активність пускових” у Бєлгородській області.

Протягом доби армія РФ загалом по Україні завдала одного ракетного та восьми авіаударів, здійснила 34 обстріли з РСЗВ. Під артобстрілами було понад 120 населених пунктів.

На фронті зафіксували 60 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області”, – повідомили у Генштабі.

За добу українські ракетники завдали ураження двом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двом складам пально-мастильних матеріалів противника.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 08:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про удар ракетами С-300, якого ворог завдав цієї доби – тобто минулої ночі".