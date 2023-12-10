Ракетами С-300 по Харківщині вдарили росіяни вночі – Генштаб
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про удар ракетами С-300, якого ворог завдав цієї доби – тобто минулої ночі.
“Поточної доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши дві зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області”, – поінформував Генштаб у ранковому зведенні.
Зазначимо, що вночі на Харківщині оголошували повітряну тривогу з 02:57 до 03:28. Моніторингові канали інформували про “активність пускових” у Бєлгородській області.
Протягом доби армія РФ загалом по Україні завдала одного ракетного та восьми авіаударів, здійснила 34 обстріли з РСЗВ. Під артобстрілами було понад 120 населених пунктів.
На фронті зафіксували 60 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області”, – повідомили у Генштабі.
За добу українські ракетники завдали ураження двом районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двом складам пально-мастильних матеріалів противника.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли, ракетний удар, С-300;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про удар ракетами С-300, якого ворог завдав цієї доби – тобто минулої ночі".