Головні новини Харкова 10 грудня: ракетний удар С-300 по Харківщині, фронт

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:37

Ракетами С-300 по Харківщині вдарили росіяни вночі

“Поточної доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши дві зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області”, – поінформував Генштаб у ранковому зведенні.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

08:12

Загиблий у вогні та застряглі в снігу – зведення ДСНС

Три пожежі сталися на Харківщині за минулу добу. В одній з них загинув чоловік 1991 року народження. Це сталося у Лозовеньці Ізюмського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Також за добу рятувальники чотири рази виїжджали на допомогу автомобілям, що застрягли в кучугурах. В одному з випадків це була карета “швидкої”.

07:20

Ніч з однією тривогою

Повітряну тривогу вночі в Харкові оголошували з 02:57 до 03:28. Повітряні сили ЗСУ не прокоментували її причин. Місцевий моніторинговий канал “TLK news” повідомив про “активність пускових” у Бєлгородській області.

Загалом в Україні тривогу з вечора оголошували через “шахеди”. Атака була нечисленною. Безпілотники, за даними ПС ЗСУ, пролетіли з півдня через центральні області в бік Вінницької та Хмельницької. Відбій пролунав у районі опівночі.