Live
  • Нд 10.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.67
  • EUR 39.5

Головні новини Харкова 10 грудня: ракетний удар С-300 по Харківщині, фронт

Події 08:37   10.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 10 грудня: ракетний удар С-300 по Харківщині, фронт

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:37

Ракетами С-300 по Харківщині вдарили росіяни вночі

“Поточної доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши дві зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області”, – поінформував Генштаб у ранковому зведенні.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

08:12

Загиблий у вогні та застряглі в снігу – зведення ДСНС

Три пожежі сталися на Харківщині за минулу добу. В одній з них загинув чоловік 1991 року народження. Це сталося у Лозовеньці Ізюмського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Також за добу рятувальники чотири рази виїжджали на допомогу автомобілям, що застрягли в кучугурах. В одному з випадків це була карета “швидкої”.

07:20

Ніч з однією тривогою

Повітряну тривогу вночі в Харкові оголошували з 02:57 до 03:28. Повітряні сили ЗСУ не прокоментували її причин. Місцевий моніторинговий канал “TLK news” повідомив про “активність пускових” у Бєлгородській області.

Загалом в Україні тривогу з вечора оголошували через “шахеди”. Атака була нечисленною. Безпілотники, за даними ПС ЗСУ, пролетіли з півдня через центральні області в бік Вінницької та Хмельницької. Відбій пролунав у районі опівночі.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 10 грудня: ракетний удар С-300 по Харківщині, фронт
Головні новини Харкова 10 грудня: ракетний удар С-300 по Харківщині, фронт
10.12.2023, 08:37
“Швидка” та три автомобілі застрягли в заметах у Харківській області
“Швидка” та три автомобілі застрягли в заметах у Харківській області
10.12.2023, 08:04
Ракетами С-300 по Харківщині вдарили росіяни вночі – Генштаб
Ракетами С-300 по Харківщині вдарили росіяни вночі – Генштаб
10.12.2023, 08:31
Молодий чоловік загинув у пожежі на Харківщині
Молодий чоловік загинув у пожежі на Харківщині
10.12.2023, 07:56
Сьогодні 10 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 грудня: яке свято та день в історії
10.12.2023, 06:00
Мокрий сніг, ожеледь. Якою буде погода 10 грудня у Харкові та області
Мокрий сніг, ожеледь. Якою буде погода 10 грудня у Харкові та області
09.12.2023, 21:25

Новини за темою:

23:12
Головні новини Харкова 7.12: ДТП із шістьма загиблими, дитсадок у метро, фронт
23:00
Головні новини Харкова 6.12: звільнився віцемер Водовозов, 6 атак росіян
23:20
Головні новини Харкова 5.12: ялинка біля Бахмута, фронт, день волонтерів
08:50
Збили шість “шахедів” над Харківщиною вночі
23:17
Головні новини Харкова 4.12: дитсадок в метро, загибель газівників, атака БпЛА

Ви читали новину: «Головні новини Харкова 10 грудня: ракетний удар С-300 по Харківщині, фронт»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 08:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".