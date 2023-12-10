Головні новини Харкова 10 грудня: ракетний удар С-300 по Харківщині, фронт
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:37
Ракетами С-300 по Харківщині вдарили росіяни вночі
“Поточної доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши дві зенітні керовані ракети С-300 по населеному пункту Великий Бурлук Харківської області”, – поінформував Генштаб у ранковому зведенні.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.
08:12
Загиблий у вогні та застряглі в снігу – зведення ДСНС
Три пожежі сталися на Харківщині за минулу добу. В одній з них загинув чоловік 1991 року народження. Це сталося у Лозовеньці Ізюмського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. Також за добу рятувальники чотири рази виїжджали на допомогу автомобілям, що застрягли в кучугурах. В одному з випадків це була карета “швидкої”.
07:20
Ніч з однією тривогою
Повітряну тривогу вночі в Харкові оголошували з 02:57 до 03:28. Повітряні сили ЗСУ не прокоментували її причин. Місцевий моніторинговий канал “TLK news” повідомив про “активність пускових” у Бєлгородській області.
Загалом в Україні тривогу з вечора оголошували через “шахеди”. Атака була нечисленною. Безпілотники, за даними ПС ЗСУ, пролетіли з півдня через центральні області в бік Вінницької та Хмельницької. Відбій пролунав у районі опівночі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ночь, тревога;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 08:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".