“Чим вам завадив Саня?” – у Харкові хулігани заступилися за Пушкіна

У Харкові пошкодили черговий стінопис, який митці створили на місці, де раніше знаходилося зображення діяча російської культури.

Раніше у місті “полювали” на мурал, яким приховали поета Єсеніна на однойменній вулиці. Тепер “народні месники” вирішили захищати Пушкіна.

“Чим вам завадив Саня?” – такий крик душі місцевих хуліганів з’явився на місці одного з нових стінописів, де Пушкіна змінили діячі української культури та літератури.

Фото опублікував телеграм-канал “Деколонізація. Україна”.

“Закликаємо СБУ звернути увагу на фаната російської культури, який постійно пошкоджує мурали”, – закликали активісти проєкту.