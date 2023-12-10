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“Чим вам завадив Саня?” – у Харкові хулігани заступилися за Пушкіна

Суспільство 16:07   10.12.2023
Оксана Горун
“Чим вам завадив Саня?” – у Харкові хулігани заступилися за Пушкіна Фото: телеграм “Деколонізація. Україна”

У Харкові пошкодили черговий стінопис, який митці створили на місці, де раніше знаходилося зображення діяча російської культури.

Раніше у місті “полювали” на мурал, яким приховали поета Єсеніна на однойменній вулиці. Тепер “народні месники” вирішили захищати Пушкіна.

“Чим вам завадив Саня?” – такий крик душі місцевих хуліганів з’явився на місці одного з нових стінописів, де Пушкіна змінили діячі української культури та літератури.

Фото опублікував телеграм-канал “Деколонізація. Україна”.

“Закликаємо СБУ звернути увагу на фаната російської культури, який постійно пошкоджує мурали”, – закликали активісти проєкту.

Читайте також: “Битва за Єсеніна” у Харкові: на місці, де був мурал поету, пишуть його вірші

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 16:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пошкодили черговий стінопис, який митці створили на місці, де раніше знаходилося зображення діяча російської культури".