“Чим вам завадив Саня?” – у Харкові хулігани заступилися за Пушкіна
Фото: телеграм “Деколонізація. Україна”
У Харкові пошкодили черговий стінопис, який митці створили на місці, де раніше знаходилося зображення діяча російської культури.
Раніше у місті “полювали” на мурал, яким приховали поета Єсеніна на однойменній вулиці. Тепер “народні месники” вирішили захищати Пушкіна.
“Чим вам завадив Саня?” – такий крик душі місцевих хуліганів з’явився на місці одного з нових стінописів, де Пушкіна змінили діячі української культури та літератури.
Фото опублікував телеграм-канал “Деколонізація. Україна”.
“Закликаємо СБУ звернути увагу на фаната російської культури, який постійно пошкоджує мурали”, – закликали активісти проєкту.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 16:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пошкодили черговий стінопис, який митці створили на місці, де раніше знаходилося зображення діяча російської культури".