«Чем вам помешал Саня?» — в Харькове хулиганы вступились за Пушкина

В Харькове повредили очередной мурал, который художники создали на месте, где прежде находилось изображение деятеля российской культуры.

Ранее в городе «охотились» на мурал, которым скрыли поэта Есенина на одноименной улице. Теперь «народные мстители» решили защищать Пушкина.

«Чем вам помешал Саня?» — такой крик души местных хулиганов появился на месте одного из новых муралов, где Пушкина сменили деятели украинской культуры и литературы.

Фото опубликовал telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«Призываем СБУ обратить внимание на фаната российской культуры, который постоянно повреждает муралы», — призвали активисты проекта.