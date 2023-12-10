«Чем вам помешал Саня?» — в Харькове хулиганы вступились за Пушкина
Фото: telegram «Деколонизация. Украина»
В Харькове повредили очередной мурал, который художники создали на месте, где прежде находилось изображение деятеля российской культуры.
Ранее в городе «охотились» на мурал, которым скрыли поэта Есенина на одноименной улице. Теперь «народные мстители» решили защищать Пушкина.
«Чем вам помешал Саня?» — такой крик души местных хулиганов появился на месте одного из новых муралов, где Пушкина сменили деятели украинской культуры и литературы.
Фото опубликовал telegram-канал «Деколонизация. Украина».
«Призываем СБУ обратить внимание на фаната российской культуры, который постоянно повреждает муралы», — призвали активисты проекта.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, мурал, новости Харькова, пушкин;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 16:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повредили очередной мурал, который художники создали на месте, где прежде находилось изображение деятеля российской культуры".