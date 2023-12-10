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«Чем вам помешал Саня?» — в Харькове хулиганы вступились за Пушкина

Общество 16:07   10.12.2023
Оксана Горун
«Чем вам помешал Саня?» — в Харькове хулиганы вступились за Пушкина Фото: telegram «Деколонизация. Украина»

В Харькове повредили очередной мурал, который художники создали на месте, где прежде находилось изображение деятеля российской культуры.

Ранее в городе «охотились» на мурал, которым скрыли поэта Есенина на одноименной улице. Теперь «народные мстители» решили защищать Пушкина.

«Чем вам помешал Саня?» — такой крик души местных хулиганов появился на месте одного из новых муралов, где Пушкина сменили деятели украинской культуры и литературы.

Фото опубликовал telegram-канал «Деколонизация. Украина».

«Призываем СБУ обратить внимание на фаната российской культуры, который постоянно повреждает муралы», — призвали активисты проекта.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 16:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове повредили очередной мурал, который художники создали на месте, где прежде находилось изображение деятеля российской культуры".