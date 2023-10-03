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«Битва за Есенина» в Харькове: на месте, где был мурал поэту, пишут его стихи

Общество 17:32   03.10.2023
Оксана Горун
«Битва за Есенина» в Харькове: на месте, где был мурал поэту, пишут его стихи Фото: «Доколонизация. Украина»

В Харькове поверх патриотического мурала на ул. Есенина неизвестные написали черной краской строки из стихотворения поэта.

«Битва муралов» на улице Есенина получила продолжение. В августе активисты проекта «Деколонизация. Украина» закрасили изображение российского поэта Сергея Есенина на улице, носящей его имя, в Харькове. Перед этим они обращались к чиновникам Шевченкоской райадминистрации, но там ответили, что во время военных действий средств на устранение муралов нет. Краской активистам помогла частная компания. А на месте, где раньше был Есенин, решили создать патриотический мурал.

Впрочем, проблемы возникли при первых же попытках.

Фото: соцсети

Уже через несколько дней после начала работ поверх набросков нового рисунка появилась строка из стихотворения Есенина.

«Патриотический мурал все равно будет», — отреагировали на народное творчество «деколонизаторы».

А 25 августа сообщили об успешном завершении работ.

Патриотический мурал в Харькове на ул. Есенина
Фото: «Деколонизация. Украина»

Однако неизвестные «мстители» испортили и уже готовую картину.

«Стихотворением Есенина о «братоубийственной» войне повредили патриотический мурал на улице Есенина (переименование будет) в Харькове», — сообщили активисты 3 октября.

Они заявили, что мурал восстановят, и выразили мнение, что «здесь есть работа для СБУ».

«Это неадекватно, когда такое происходит в городе, который пережил столько», — считают авторы канала «Деколонизация. Украина».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 17:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поверх патриотического мурала на ул. Есенина неизвестные написали черной краской строки из стихотворения поэта".