«Битва за Есенина» в Харькове: на месте, где был мурал поэту, пишут его стихи

В Харькове поверх патриотического мурала на ул. Есенина неизвестные написали черной краской строки из стихотворения поэта.

«Битва муралов» на улице Есенина получила продолжение. В августе активисты проекта «Деколонизация. Украина» закрасили изображение российского поэта Сергея Есенина на улице, носящей его имя, в Харькове. Перед этим они обращались к чиновникам Шевченкоской райадминистрации, но там ответили, что во время военных действий средств на устранение муралов нет. Краской активистам помогла частная компания. А на месте, где раньше был Есенин, решили создать патриотический мурал.

Впрочем, проблемы возникли при первых же попытках.

Уже через несколько дней после начала работ поверх набросков нового рисунка появилась строка из стихотворения Есенина.

«Патриотический мурал все равно будет», — отреагировали на народное творчество «деколонизаторы».

А 25 августа сообщили об успешном завершении работ.

Однако неизвестные «мстители» испортили и уже готовую картину.

«Стихотворением Есенина о «братоубийственной» войне повредили патриотический мурал на улице Есенина (переименование будет) в Харькове», — сообщили активисты 3 октября.

Они заявили, что мурал восстановят, и выразили мнение, что «здесь есть работа для СБУ».

«Это неадекватно, когда такое происходит в городе, который пережил столько», — считают авторы канала «Деколонизация. Украина».