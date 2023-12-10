Live
  • Нд 10.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.67
  • EUR 39.5

Дві людини загинули в ДТП на окружній Харкова (відео)

Події 18:22   10.12.2023
Оксана Горун
Дві людини загинули в ДТП на окружній Харкова (відео) Фото: Женя Зуб

Двоє людей загинуло та двоє травмовані: поліція повідомила подробиці ДТП в районі екопарку.

Автопригода сталася 10 грудня. На окружній дорозі зіштовхнулися два цивільних автомобілі “Skoda Fabiа” та “Hyundai Elantra”. Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці та двоє отримали травми. Постраждалих доставили до лікарні. Особи загиблих встановлюються“, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Раніше у соцмережах опублікували фото та відео з місця аварії.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (“порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються“, – доповнили поліціянти.

Читайте також:  ДТП на окружній Харкова: очевидці повідомляють про загиблого

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 10 грудня: смертельна ДТП, ожеледиця, втрати РФ
Головні новини Харкова 10 грудня: смертельна ДТП, ожеледиця, втрати РФ
10.12.2023, 18:28
Дві людини загинули в ДТП на окружній Харкова (відео)
Дві людини загинули в ДТП на окружній Харкова (відео)
10.12.2023, 18:22
Помер відомий професор харківського університету
Помер відомий професор харківського університету
10.12.2023, 17:20
“Чим вам завадив Саня?” – у Харкові хулігани заступилися за Пушкіна
“Чим вам завадив Саня?” – у Харкові хулігани заступилися за Пушкіна
10.12.2023, 16:07
Харків’янам пропонують роботу в суді: зарплата та вимоги
Харків’янам пропонують роботу в суді: зарплата та вимоги
10.12.2023, 13:49
ДТП на окружній Харкова: очевидці повідомляють про загиблого
ДТП на окружній Харкова: очевидці повідомляють про загиблого
10.12.2023, 15:57

Новини за темою:

15:57
ДТП на окружній Харкова: очевидці повідомляють про загиблого
20:08
Через негоду. Під Харковом сталася ДТП, обох водіїв ушпиталили
16:10
ДТП з шістьма загиблими на Харківщині: як сталося зіткнення – поліція (відео)
11:25
Масштабна смертельна ДТП на Харківщині: у якому стані постраждалі – ХОВА
10:31
ДТП із шістьма загиблими на Харківщині: поліція повідомила подробиці

Ви читали новину: «Дві людини загинули в ДТП на окружній Харкова (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 18:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей загинуло та двоє травмовані: поліція повідомила подробиці ДТП в районі екопарку".