Дві людини загинули в ДТП на окружній Харкова (відео)

Двоє людей загинуло та двоє травмовані: поліція повідомила подробиці ДТП в районі екопарку.

“Автопригода сталася 10 грудня. На окружній дорозі зіштовхнулися два цивільних автомобілі “Skoda Fabiа” та “Hyundai Elantra”. Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці та двоє отримали травми. Постраждалих доставили до лікарні. Особи загиблих встановлюються“, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Раніше у соцмережах опублікували фото та відео з місця аварії.

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“За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (“порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлюються“, – доповнили поліціянти.