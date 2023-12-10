Два человека погибли в ДТП на окружной Харькова (видео)

Два человека погибли и двое травмированы: полиция сообщила подробности ДТП в районе экопарка.

«Автопроисшествие произошло 10 декабря. На окружной дороге столкнулись два гражданских автомобиля «Skoda Fabia» и «Hyundai Elantra». В результате ДТП два человека погибли на месте и двое получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу. Личности погибших устанавливаются», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее в соцсетях опубликовали фото и видео с места аварии.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.

«По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются», — дополнили полицейские.