Два человека погибли в ДТП на окружной Харькова (видео)
Два человека погибли и двое травмированы: полиция сообщила подробности ДТП в районе экопарка.
«Автопроисшествие произошло 10 декабря. На окружной дороге столкнулись два гражданских автомобиля «Skoda Fabia» и «Hyundai Elantra». В результате ДТП два человека погибли на месте и двое получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу. Личности погибших устанавливаются», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Ранее в соцсетях опубликовали фото и видео с места аварии.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.
«По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 («нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются», — дополнили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 18:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли и двое травмированы: полиция сообщила подробности ДТП в районе экопарка".