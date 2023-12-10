ДТП на окружной Харькова: очевидцы сообщают о погибшем

На окружной Харькова в районе экопарка произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Поворот на парк Фельдмана. Как минимум один прикрытый человек без признаков жизни… Будьте бдительны и аккуратны за рулем!» — написал в telegram харьковский блогер Женя Зуб.

Он же выложил кадры с места аварии, на которых видны две машины, превратившиеся в груду металла.

Информация правоохранителей о ДТП уточняется.