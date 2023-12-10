ДТП на окружной Харькова: очевидцы сообщают о погибшем
Фото: Женя Зуб
На окружной Харькова в районе экопарка произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях.
«Поворот на парк Фельдмана. Как минимум один прикрытый человек без признаков жизни… Будьте бдительны и аккуратны за рулем!» — написал в telegram харьковский блогер Женя Зуб.
Он же выложил кадры с места аварии, на которых видны две машины, превратившиеся в груду металла.
Информация правоохранителей о ДТП уточняется.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, окружная, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 15:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На окружной Харькова в районе экопарка произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях".