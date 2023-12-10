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ДТП на окружной Харькова: очевидцы сообщают о погибшем

Происшествия 15:57   10.12.2023
Оксана Горун
ДТП на окружной Харькова: очевидцы сообщают о погибшем Фото: Женя Зуб

На окружной Харькова в районе экопарка произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Поворот на парк Фельдмана. Как минимум один прикрытый человек без признаков жизни… Будьте бдительны и аккуратны за рулем!» — написал в telegram харьковский блогер Женя Зуб.

Он же выложил кадры с места аварии, на которых видны две машины, превратившиеся в груду металла.

Информация правоохранителей о ДТП уточняется.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2023 в 15:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На окружной Харькова в районе экопарка произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях".