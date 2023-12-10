ДТП на окружній Харкова: очевидці повідомляють про загиблого

На окружній Харкова в районі екопарку сталася серйозна ДТП, повідомляють очевидці в соцмережах.

“Поворот на парк Фельдмана. Як мінімум одна прикрита людина без ознак життя… Будьте пильні та обережні за кермом!” – написав у телеграмі харківський блогер Женя Зуб.

Він же виклав кадри з місця аварії, на яких видно дві машини, що перетворилися на купу металу.

Інформація правоохоронців щодо ДТП уточнюється.