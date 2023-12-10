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ДТП на окружній Харкова: очевидці повідомляють про загиблого

Події 15:57   10.12.2023
Оксана Горун
ДТП на окружній Харкова: очевидці повідомляють про загиблого Фото: Женя Зуб

На окружній Харкова в районі екопарку сталася серйозна ДТП, повідомляють очевидці в соцмережах.

“Поворот на парк Фельдмана. Як мінімум одна прикрита людина без ознак життя… Будьте пильні та обережні за кермом!” написав у телеграмі харківський блогер Женя Зуб.

Він же виклав кадри з місця аварії, на яких видно дві машини, що перетворилися на купу металу.

Інформація правоохоронців щодо ДТП уточнюється.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 15:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На окружній Харкова в районі екопарку сталася серйозна ДТП, повідомляють очевидці в соцмережах".