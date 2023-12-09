Мокрий сніг і ожеледиця. Погіршення погодних умов очікують на Харківщині
9 грудня на території Харківської області синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, повідомили у ХОВА.
У сусідніх із Харківщиною Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях – на дорогах ожеледиця. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.
ХОВА закликала водіїв бути максимально обережними на дорогах.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гололед, мокрый снег, непогода, погода, синоптики, сніг, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 09:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 грудня на території Харківської області синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, повідомили у ХОВА.".