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Мокрий сніг і ожеледиця. Погіршення погодних умов очікують на Харківщині

Суспільство 09:47   09.12.2023
Оксана Якушко
Мокрий сніг і ожеледиця. Погіршення погодних умов очікують на Харківщині

9 грудня на території Харківської області  синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, повідомили у ХОВА.

У сусідніх із Харківщиною Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях – на дорогах ожеледиця. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.

ХОВА закликала водіїв бути максимально обережними на дорогах.

Читайте також: Сніжно, хмарно. Якою буде погода 9 грудня у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2023 в 09:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 грудня на території Харківської області  синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, повідомили у ХОВА.".