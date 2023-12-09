Мокрий сніг і ожеледиця. Погіршення погодних умов очікують на Харківщині

9 грудня на території Харківської області синоптики прогнозують налипання мокрого снігу, повідомили у ХОВА.

У сусідніх із Харківщиною Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях – на дорогах ожеледиця. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.

ХОВА закликала водіїв бути максимально обережними на дорогах.