Сніжно, хмарно. Якою буде погода 9 грудня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 9 грудня, поширив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
По Харківській області:
Вночі сніг, місцями значний🌨. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг🌨.
Вночі місцями ожеледь, слабкий туман🌫, слабка хуртовина🌬. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер східний⬅️, 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° морозу❄️, вдень від 4° морозу❄️ до 1° тепла.
По Харкову: Вночі сніг, вдень невеликий сніг🌨. Вночі слабкий туман🌫, слабка хуртовина🌬.
На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер східний⬅️, 9 – 14 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️ вдень 1 – 3° морозу❄️.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 20:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 9 грудня, поширив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".