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Сніжно, хмарно. Якою буде погода 9 грудня у Харкові та області

Суспільство 20:35   08.12.2023
Оксана Якушко
Сніжно, хмарно. Якою буде погода 9 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 9 грудня, поширив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По Харківській області:

Вночі сніг, місцями значний🌨. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг🌨.

Вночі місцями ожеледь, слабкий туман🌫, слабка хуртовина🌬. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 1 – 6° морозу❄️, вдень від 4° морозу❄️ до 1° тепла.

По Харкову: Вночі сніг, вдень невеликий сніг🌨. Вночі слабкий туман🌫, слабка хуртовина🌬.

На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 4° морозу❄️ вдень 1 – 3° морозу❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 20:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 9 грудня, поширив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".