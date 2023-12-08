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Крижаний дощ прогнозують на Харківщині: шляховики повідомили, коли чекати

Суспільство 11:03   08.12.2023
Оксана Горун
Крижаний дощ прогнозують на Харківщині: шляховики повідомили, коли чекати

Крижаний дощ, хуртовину та сильні пориви вітру принесе циклон. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, циклон зайде до регіону до 15:00 8 грудня. 

“Черговий циклон, за даними синоптиків, заходить на Харківщину з південно-західної частини. До 15 години негода у вигляді снігу, сильного снігу та хуртовин, що супроводжуватимуться сильними поривами вітру, охопить майже всю територію області. На півдні регіону – Лозова, Барвінкове, Близнюки – очікується крижаний дощ та ожеледиця”, – попередила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Дорожники регіону вже переходять на посилений режим роботи.

“Особливу увагу буде приділено магістралям із високою інтенсивністю руху, транспортним розв’язкам та небезпечним ділянкам. На мережі доріг державного значення в Харківській області покриття буде оброблятися протиожеледними матеріалами, щоб запобігти утворенню ожеледиці”, – зазначили шляховики.

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Негода на Харківщині, за їхніми даними, триватиме до суботи.

Отримати інформацію про стан проїзду та звернутися за допомогою можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: (067) 400 60 80.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Крижаний дощ прогнозують на Харківщині: шляховики повідомили, коли чекати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 11:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крижаний дощ, хуртовину та сильні пориви вітру принесе циклон. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, циклон зайде до регіону до 15:00 8 грудня".