Крижаний дощ прогнозують на Харківщині: шляховики повідомили, коли чекати
Крижаний дощ, хуртовину та сильні пориви вітру принесе циклон. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, циклон зайде до регіону до 15:00 8 грудня.
“Черговий циклон, за даними синоптиків, заходить на Харківщину з південно-західної частини. До 15 години негода у вигляді снігу, сильного снігу та хуртовин, що супроводжуватимуться сильними поривами вітру, охопить майже всю територію області. На півдні регіону – Лозова, Барвінкове, Близнюки – очікується крижаний дощ та ожеледиця”, – попередила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
Дорожники регіону вже переходять на посилений режим роботи.
“Особливу увагу буде приділено магістралям із високою інтенсивністю руху, транспортним розв’язкам та небезпечним ділянкам. На мережі доріг державного значення в Харківській області покриття буде оброблятися протиожеледними матеріалами, щоб запобігти утворенню ожеледиці”, – зазначили шляховики.
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Негода на Харківщині, за їхніми даними, триватиме до суботи.
Отримати інформацію про стан проїзду та звернутися за допомогою можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: (067) 400 60 80.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Крижаний дощ, хуртовину та сильні пориви вітру принесе циклон. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, циклон зайде до регіону до 15:00 8 грудня".