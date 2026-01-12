Сніг 11 січня: коли в Харкові востаннє була така зима

Про кількість опадів, що випали напередодні в Харкові, МГ “Об’єктив” розповіла завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова.

“11 січня у Харкові випало 16,5 мм снігу. Висота снігового покриву 16 см. Відмічалися хуртовина, максимальна швидкість вітру 13 м/с“, – сказала Кондаурова.

Вона зазначила, що востаннє такі погодні умови були 25 грудня 2018 року. Тоді випало 15,2 мм, висота снігового покриву – 23 см, хуртовина, максимальна швидкість вітру – 19 м/с.

Нагадаємо, анонсований циклон прийшов на Харківщину 11 січня. Сильний снігопад тривав з ранку і до пізнього вечора. На посилений режим роботи перейшли усі служби регіону, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Для забезпечення безперебійного руху станом на 19:30 було задіяно 107 одиниць спецтехніки. Загалом розчистили 730 кілометрів доріг місцевого значення та висипали на них 490 тонн фракційних матеріалів. Завдяки цим заходам усі автодороги були проїзними, рух транспорту не зупинявся, стверджував Синєгубов. У Чугуївському районі полісмени допомагали діставати автомобілі зі снігових заметів. З великим снігом боролися й у Харкові, із залученням значної кількості спецтехніки. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, станом на 14:00 в обласному центрі випало 7 мм опадів. Таку кількість трактують як значну. У середині дня містян попереджали, що автобуси, тролейбуси та трамваї через негоду можуть затримуватись. Щоб безперешкодно завершити роботи з прибирання снігу, у мерії закликали харків’ян за можливості обмежити пересування транспортом та не залишати припарковані автівки вздовж доріг, у дворах та на узбіччях.

Тим часом у Службі відновлення та розвитку інфраструктури розповіли, що наразі в Харківській області – без обмежень руху транспорту. Для забезпечення безперебійного руху авто шляховики працювали у посиленому режимі – залучили 88 одиниць спецтехніки, а також понад сотню працівників.