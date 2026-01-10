Удари по Харкову та Лозовій, готуються до хуртовини – підсумки 10 січня

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 10 січня.

У Харкові зафіксували подвійний удар ворожими ракетами по інфраструктурному обʼєкту в Слобідському районі. Вибухи було чутно в місті близько 16:30. Інформації про загиблих та постраждалих немає, зазначив мер Ігор Терехов.

Орієнтовно з 10:20 до 12:40 Лозова перебувала під масованою атакою безпілотників, попередньо, типу «Герань-2» та «Герань-3». У місті зафіксували близько 14 влучань. Удари прийшлись по критичній інфраструктурі. Також пошкоджені житлові будинки. Внаслідок атаки поранення отримав 38-річний чоловік.

Завтра у Харкові та області буде небезпечна погода, попередили в Регіональному центрі з гідрометеорології. Синоптики прогнозують хуртовину, сильний вітер та ожеледицю. Дорожники переходять на посилений режим роботи.

Першою дитиною, яка народилася у Харкові в 2026-му році, став хлопчик. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я міської ради. Це вже шоста дитина в родині.

