Хлопчик чи дівчинка? У мерії повідомили, хто першим народився в Харкові у 2026

Першою дитиною, яка народилася у Харкові в 2026-му році, став хлопчик.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я міської ради.

«До речі, це вже шоста дитина в родині. Пологи відбулися 01.01. 2026 року в комунальному некомерційному підприємстві «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради. Мама та малюк почуваються добре. При виписці з пологового відділення дитина отримала свій перший подарунок – фотоальбом «Новонароджений міста Харкова», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, 6540 дітей народилося на Харківщині з початку 2025-року року. Статистику за 11 місяців опублікувало Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Показник Харківської області найвищий серед регіонів, які обліковує це управління. До трійки також входять Полтавщина та Чернігівщина.