Live

Хлопчик чи дівчинка? У мерії повідомили, хто першим народився в Харкові у 2026

Суспільство 14:23   10.01.2026
Вікторія Яковенко
Хлопчик чи дівчинка? У мерії повідомили, хто першим народився в Харкові у 2026 Фото: Департамент охорони здоров’я міської ради

Першою дитиною, яка народилася у Харкові в 2026-му році, став хлопчик.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я міської ради.

«До речі, це вже шоста дитина в родині. Пологи відбулися 01.01. 2026 року в комунальному некомерційному підприємстві «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради. Мама та малюк почуваються добре. При виписці з пологового відділення дитина отримала свій перший подарунок – фотоальбом «Новонароджений міста Харкова», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, 6540 дітей народилося на Харківщині з початку 2025-року року. Статистику за 11 місяців опублікувало Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Показник Харківської області найвищий серед регіонів, які обліковує це управління. До трійки також входять Полтавщина та Чернігівщина.

Читайте також: Йдуть морози: чи продовжать канікули у школах Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Хлопчик чи дівчинка? У мерії повідомили, хто першим народився в Харкові у 2026
Хлопчик чи дівчинка? У мерії повідомили, хто першим народився в Харкові у 2026
10.01.2026, 14:23
Наслідки вечірнього обстрілу Харкова ліквідували рятувальники (фото)
Наслідки вечірнього обстрілу Харкова ліквідували рятувальники (фото)
10.01.2026, 10:00
У Харкові та області – аварійні відключення світла: причина
У Харкові та області – аварійні відключення світла: причина
10.01.2026, 11:30
Справа нардепів-хабарників: за харків’янина Пивоварова внесли заставу
Справа нардепів-хабарників: за харків’янина Пивоварова внесли заставу
10.01.2026, 12:38
Новини Харкова – головне 10 січня: чи продовжать канікули, завтра хурделитиме
Новини Харкова – головне 10 січня: чи продовжать канікули, завтра хурделитиме
10.01.2026, 14:25
Хуртовина, сильний вітер, ожеледиця: завтра на Харківщині буде небезпечно
Хуртовина, сильний вітер, ожеледиця: завтра на Харківщині буде небезпечно
10.01.2026, 13:14

Новини за темою:

25.12.2025
«Дівчинку забирають у дитбудинок після мобілізації батька». Коментар ТЦК
22.12.2025
На Салтівці літній водій збив дитину: хлопець у лікарні (фото, відео)
13.12.2025
Дитина постраждала через атаку дрона по машині на Харківщині (оновлено)
12.12.2025
Попри обов’язкову евакуацію, у Куп’янську жила дитина: навіщо її ховав батько
23.11.2025
Вибух у Харкові: що робила постраждала дитина


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Хлопчик чи дівчинка? У мерії повідомили, хто першим народився в Харкові у 2026», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2026 в 14:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Першою дитиною, яка народилася у Харкові в 2026-му році, став хлопчик.".