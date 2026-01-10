Хлопчик чи дівчинка? У мерії повідомили, хто першим народився в Харкові у 2026
Першою дитиною, яка народилася у Харкові в 2026-му році, став хлопчик.
Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я міської ради.
«До речі, це вже шоста дитина в родині. Пологи відбулися 01.01. 2026 року в комунальному некомерційному підприємстві «Міський перинатальний центр» Харківської міської ради. Мама та малюк почуваються добре. При виписці з пологового відділення дитина отримала свій перший подарунок – фотоальбом «Новонароджений міста Харкова», – розповіли у мерії.
Нагадаємо, 6540 дітей народилося на Харківщині з початку 2025-року року. Статистику за 11 місяців опублікувало Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції. Показник Харківської області найвищий серед регіонів, які обліковує це управління. До трійки також входять Полтавщина та Чернігівщина.
Читайте також: Йдуть морози: чи продовжать канікули у школах Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дитина, міськрада, новини Харкова, родился;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Хлопчик чи дівчинка? У мерії повідомили, хто першим народився в Харкові у 2026», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2026 в 14:23;