Скільки дітей народилося на Харківщині за 11 місяців

Суспільство 14:08   23.12.2025
Вікторія Яковенко
Скільки дітей народилося на Харківщині за 11 місяців

6540 дітей народилися на Харківщині з початку 2025-го року. Статистику опублікували у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Загалом їхнє відомство у п’ятьох регіонах зареєструвало вже понад 18 тисяч новонароджених. На Полтавщині – 5171 дитина, на Чернігівщині – 3106 малюків, на Сумщині – 3003, у Донецькій області – 581.

Зазначимо, минулого тижня у Харківській міськраді інформували, що у місті з початку повномасштабного вторгнення народилося 10 тисяч дітей. Зокрема, 54 малюки народилися в Харкові з 11 по 17 грудня.

«Серед новонароджених – 22 хлопчики та 32 дівчинки», – зазначали у мерії.

