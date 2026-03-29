Тепла не буде, загинув підліток, “прильоти” в місті – підсумки 29 березня

МР “Об’єктив” нагадує головні новини 29 березня.

Перший “приліт” зафіксували близько 10:40. Незабаром мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували Холодногірський район. ЗС РФ випустили ударний дрон, на місці «прильоту» почалася пожежа. Також пошкоджено чотири приватні будинки, господарську споруду, автомобіль. Постраждали двоє людей – це чоловіки 93 та 53 років. Пізніше у Харківській облпрокуратурі встановили: ЗС РФ випустили по місту БпЛА типу “Герань-2”. Повторно місто обстріляли близько 19:00. Цього разу удар прийшовся по Слобідському району. Терехов уточнив: прилетіла “молния”. Цього разу інформації про постраждалих та руйнування не було.

Таке рішення ухвалили, виходячи з погодних умов, а також за рекомендацією уряду, наголосив міський голова. Він зазначив: усі великі міста вже перестали обігрівати будинки городян. Тому з огляду на рекомендації з боку уряду та нестачу газу в країні, опалювати квартири перестануть і в Харкові.

Троє неповнолітніх залізли на дах одного з неробочих вагонів, коли їх вдарило струмом. Ділянку екстрено знеструмили, на місце приїхали рятувальники, які передали двох підлітків, що вижили, але отримали численні опіки, лікарям. Третього потерпілого врятувати не вдалося. Тим часом у ДСНС Києва уточнили: інформацію про те, що сталося в Солом’янському районі Києва, отримали о 17:23. Після прибуття рятувальники виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які отримали численні опіки. Їх госпіталізували до лікарні. Тіло загиблого рятувальники спустили з вагону та передали правоохоронцям для з’ясування обставин трагічного випадку.

