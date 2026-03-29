“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів

Записано 17:15   29.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої щодо реалізації проекту зі встановлення ядерних мініреакторів у Харкові, які допоможуть виробляти енергетику в місті. 

Він зазначив, що цей процес не швидкий, проте вже зараз необхідно замислюватися над стратегією децентралізації системи енергопостачання.

Я не можу вам сказати всіх подробиць, бо це процес, і я не хочу зараз розкривати певні секрети, але хочу сказати, що є у нас вже такі домовленості. І сьогодні потрібно мати системну стратегічну програму, як ми будемо децентралізувати систему енергопостачання. Це дуже важливо – як зробити так, щоб тарифи на енергопостачання не підвищувались. Бо ми чудово розуміємо, що для нас дуже важлива система стримання тарифів на енергетику”, – додав міський голова.

Читайте також: Стало відомо, коли у Харкові планують завершити опалювальний сезон

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів
“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів
29.03.2026, 17:15
На Куп’янщині складніше, йдуть два бої: дані Генштабу на 16:00
На Куп’янщині складніше, йдуть два бої: дані Генштабу на 16:00
29.03.2026, 16:13
Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон
Стало відомо, коли в Харкові планують завершити опалювальний сезон
29.03.2026, 14:50
Вдарив опонента ножем у живіт: копи вручили нападнику підозру
Вдарив опонента ножем у живіт: копи вручили нападнику підозру
29.03.2026, 15:48
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Усі у світі зараз працюють над лазерною зброєю, і Україна також – Ярославський
Усі у світі зараз працюють над лазерною зброєю, і Україна також – Ярославський
29.03.2026, 14:05

Новини за темою:

19.03.2026
Ситуація на фронті, відновлення енергетики: про що говорив Синєгубов на сесії
08.03.2026
Вночі в Харкові “прилетіло” по підстанції: місцями не працює транспорт
08.03.2026
Закопати енергетичне обладнання – дорожче за його вартість – Терехов
05.03.2026
У лютому енергетики повернули світло для трьох мільйонів абонентів
03.03.2026
РНБО за участі Харкова: що обговорювали в столиці, розповів президент


Якщо вам цікава новина: «“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 17:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої щодо реалізації проекту зі встановлення ядерних мініреакторів у Харкові".