“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов відповів на питання ведучої щодо реалізації проекту зі встановлення ядерних мініреакторів у Харкові, які допоможуть виробляти енергетику в місті.
Він зазначив, що цей процес не швидкий, проте вже зараз необхідно замислюватися над стратегією децентралізації системи енергопостачання.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Я не можу вам сказати всіх подробиць, бо це процес, і я не хочу зараз розкривати певні секрети, але хочу сказати, що є у нас вже такі домовленості. І сьогодні потрібно мати системну стратегічну програму, як ми будемо децентралізувати систему енергопостачання. Це дуже важливо – як зробити так, щоб тарифи на енергопостачання не підвищувались. Бо ми чудово розуміємо, що для нас дуже важлива система стримання тарифів на енергетику”, – додав міський голова.
Категорії: Записано, Суспільство, Харків; Теги: енергетика, світло, терехов, Харків;
Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 17:15;