«Не хочу раскрывать секреты»: Терехов об установке ядерных мини-реакторов
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей, касаемо реализации проекта по установке ядерных мини-реакторов в Харькове, которые помогут вырабатывать энергетику в городе.
Он отметил: этот процесс не быстрый, однако уже сейчас необходимо задумываться над стратегией децентрализации системы энергоснабжения.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Я не могу вам сказать всех подробностей, потому что это процесс, и я не хочу сейчас раскрывать определенные секреты, но хочу сказать, что у нас уже есть такие договоренности. И сегодня необходимо иметь системную стратегическую программу, как мы будем децентрализовать систему энергоснабжения. Это очень важно – как сделать так, чтобы тарифы на энергоснабжение не повышались. Ибо мы прекрасно понимаем, что для нас очень важна система сдерживания тарифов на энергетику», – добавил городской голова.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Не хочу раскрывать секреты»: Терехов об установке ядерных мини-реакторов», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 17:15;