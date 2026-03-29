«Не хочу раскрывать секреты»: Терехов об установке ядерных мини-реакторов

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущей, касаемо реализации проекта по установке ядерных мини-реакторов в Харькове, которые помогут вырабатывать энергетику в городе.

Он отметил: этот процесс не быстрый, однако уже сейчас необходимо задумываться над стратегией децентрализации системы энергоснабжения.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Я не могу вам сказать всех подробностей, потому что это процесс, и я не хочу сейчас раскрывать определенные секреты, но хочу сказать, что у нас уже есть такие договоренности. И сегодня необходимо иметь системную стратегическую программу, как мы будем децентрализовать систему энергоснабжения. Это очень важно – как сделать так, чтобы тарифы на энергоснабжение не повышались. Ибо мы прекрасно понимаем, что для нас очень важна система сдерживания тарифов на энергетику», – добавил городской голова.