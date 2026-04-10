Утром российский беспилотник ударил по центру Чугуева, пропал свет
Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила: «прилет» беспилотника по городу зафиксировали в 04:04.
Удар пришелся по центральной части. Пострадавших из-за удара нет.
«Повреждения получили больше десятка частных домов и гражданские автомобили. На месте «прилета» для устранения его последствий работают коммунальные службы и городская комиссия по поврежденному имуществу», – отметила мэр.
Позже Минаева рассказала, что из-за обстрела в некоторых микрорайонах города пропало электричество.
«Ремонтные работы на поврежденных участках электросетей уже продолжаются. Свет появится сразу после их завершения. Спасибо нашим энергетикам за самоотверженность и оперативность», – добавила Минаева.
Популярно
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 09:25;