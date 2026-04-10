Утром российский беспилотник ударил по центру Чугуева, пропал свет

Происшествия 09:25   10.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Мэр Чугуева Галина Минаева сообщила: «прилет» беспилотника по городу зафиксировали в 04:04. 

Удар пришелся по центральной части. Пострадавших из-за удара нет.

«Повреждения получили больше десятка частных домов и гражданские автомобили. На месте «прилета» для устранения его последствий работают коммунальные службы и городская комиссия по поврежденному имуществу», – отметила мэр.

Позже Минаева рассказала, что из-за обстрела в некоторых микрорайонах города пропало электричество.

«Ремонтные работы на поврежденных участках электросетей уже продолжаются. Свет появится сразу после их завершения. Спасибо нашим энергетикам за самоотверженность и оперативность», – добавила Минаева.

  Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 09:25;

