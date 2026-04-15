Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что с 15 по 17 апреля с 09:00 до 17:00 в Индустриальном районе частично не будет света.
Это связано с тем, что энергетики будут проводить неотложные ремонтные работы. Без света останутся жители домов по следующим адресам:
- ул. Душкина,
- ул. Франтишека Крала,
- пр. Архитектора Алешина,
- ул. Косарева: б. 13б, 24-26А, 41, 41А, 42, 44, 46, 48,
- пр. Индустриальный: б. 26, 46Б, 46А, 46Е, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Е, 61, 63, 65,
- ул. Бекетова: б. 1, 21,
- пр. Александровский: б. 83, 85, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 113А, 115, 115А, 122, 122А, 162,
- ул. Михаила Водяного: б. 47, 51,
- ул. Молодежная: б. 62,
- ул. Генерала Момота: б. 15,
- ул. Станостроительная: б. 9,
- ул. Мира: б. 42,
- ул. 12-го Апреля: б. 5А, 5Б, 12, 14А,
- ул. Библика: б. 19, 48,
- ул. Таджикская: б. 17.
Читайте также: В розыск готовятся объявить копа из Харьковщины, который сбежал в РФ
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 11:10;