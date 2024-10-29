Ночной удар по Харькову: завершены спасательные работы (видео «прилета»)
В Основянском районе Харькова ГСЧСники завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы.
«Спасатели достали из-под завалов тела 4 погибших. Совместно с работниками коммунальных служб города разбирали завалы полностью разрушенного дома: расчистили 320 куб. м строительного мусора», — рассказали в ГСЧС Украины.
К работам привлекались 21 спасатель и 4 единицы техники ГСЧС.
Видео: ГСЧС Украины
Также правоохранители установили личность одной женщины, погибшей во время этого удара. Это 70-летняя пенсионерка, которую разыскивал сын.
«Мужчина понимал, что вероятнее всего, его мать не выжила. А одну из жертв вражеского удара невозможно было опознать. Чтобы убедиться и получить точную информацию, мы сделали генетический анализ. Результаты готовы. Образцы ДНК совпали — четвертая погибла именно та женщина, которую разыскивали родные», — сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он также опубликовал видео момента этого прилета. Его зафиксировала камера наблюдения.
Видео: Сергей Болвинов
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в результате этого удара погибли четыре человека: две женщины и двое мужчин. Еще 7 – получили острую реакцию на стресс.
Напомним, взрывы раздались в городе около 02:51. Под ударом находился частный сектор Основянского района. Погибли четыре человека. Предварительно, российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Основянском районе Харькова ГСЧСники завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы.".