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Ночной удар по Харькову: завершены спасательные работы (видео «прилета»)

Репортаж 16:21   29.10.2024
Виктория Яковенко
Ночной удар по Харькову: завершены спасательные работы (видео «прилета») Фото: ГСЧС Украины

В Основянском районе Харькова ГСЧСники завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы.

«Спасатели достали из-под завалов тела 4 погибших. Совместно с работниками коммунальных служб города разбирали завалы полностью разрушенного дома: расчистили 320 куб. м строительного мусора», — рассказали в ГСЧС Украины.

К работам привлекались 21 спасатель и 4 единицы техники ГСЧС.

Видео: ГСЧС Украины

Также правоохранители установили личность одной женщины, погибшей во время этого удара. Это 70-летняя пенсионерка, которую разыскивал сын.

«Мужчина понимал, что вероятнее всего, его мать не выжила. А одну из жертв вражеского удара невозможно было опознать. Чтобы убедиться и получить точную информацию, мы сделали генетический анализ. Результаты готовы. Образцы ДНК совпали — четвертая погибла именно та женщина, которую разыскивали родные», — сообщил начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он также опубликовал видео момента этого прилета. Его зафиксировала камера наблюдения.

Видео: Сергей Болвинов

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что в результате этого удара погибли четыре человека: две женщины и двое мужчин. Еще 7 – получили острую реакцию на стресс.

Напомним, взрывы раздались в городе около 02:51. Под ударом находился частный сектор Основянского района. Погибли четыре человека. Предварительно, российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Основянском районе Харькова ГСЧСники завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы.".