Разгром в частном секторе Харькова: видео последствий удара ФАБ-500 с высоты
Харьковская областная прокуратура 29 октября опубликовала видео с последствиями «прилета» по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате удара погибли четыре человека.
«Зафиксировано попадание по частному жилому сектору. Погибли четыре человека: двое мужчин 25 и 26 лет и две женщины 70 и 86 лет. Также двое мужчин подверглись острой реакции на стресс. Три дома разрушены полностью, еще более 20 – повреждены. Предварительно российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК», — прокомментировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На месте работают следователи полиции и прокуроры, документируя российское военное преступление.
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Напомним, удар ночью пришелся по Основянскому району Харькова. Мэр города Игорь Терехов предупредил, что российские террористы сконцентрировались на Харькове. Он призвал быть бдительными и реагировать на тревоги. В полиции сообщили, что погибшие были жителями двух разных домов.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 09:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура 29 октября опубликовала видео с последствиями «прилета» по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате удара погибли 4 человека".