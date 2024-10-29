Разгром в частном секторе Харькова: видео последствий удара ФАБ-500 с высоты

Харьковская областная прокуратура 29 октября опубликовала видео с последствиями «прилета» по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате удара погибли четыре человека.

«Зафиксировано попадание по частному жилому сектору. Погибли четыре человека: двое мужчин 25 и 26 лет и две женщины 70 и 86 лет. Также двое мужчин подверглись острой реакции на стресс. Три дома разрушены полностью, еще более 20 – повреждены. Предварительно российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК», — прокомментировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На месте работают следователи полиции и прокуроры, документируя российское военное преступление.

Напомним, удар ночью пришелся по Основянскому району Харькова. Мэр города Игорь Терехов предупредил, что российские террористы сконцентрировались на Харькове. Он призвал быть бдительными и реагировать на тревоги. В полиции сообщили, что погибшие были жителями двух разных домов.