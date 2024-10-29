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Терехов: «раньше они не долетали до города». Чем бьет РФ по Харькову

Происшествия 09:44   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: «раньше они не долетали до города». Чем бьет РФ по Харькову

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, что россияне бьют по Харькову модифицированными КАБами, которые раньше не долетали до города.

«Разные КАБы, модифицированные КАБы, они раньше не долетали до города Харькова, до этих районов. Но что касается ночного взрыва, то, предварительно, это – «Гром-Э1», попавший в частный дом. И люди говорили мне, что совсем не было ни шума, ни звука. И такой – более мощный взрыв и произошел пожар», – сказал Терехов.

Он также сообщил о последствиях ночного обстрела Основянского района.

«К сожалению, четыре человека погибли. И более 20 домов были разрушены. Будем отстраивать эти дома, потому что люди очень расстроены. Ибо вы понимаете, что посреди ночи такой ужас, который произошел. Вообще было в то время 11 человек, получивших ранения. Некоторые из них еще находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Практически завершен разбор завалов. Мы опрашивали и соседей, которые жили рядом и будем говорить, что поисковые работы завершены. И эта цифра – 4 погибших – это окончательно», – отметил городской голова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 09:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, что россияне бьют по Харькову модифицированными КАБами, которые раньше не долетали до города.".