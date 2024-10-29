Терехов: “раніше вони не долітали до міста”. Чим б’є РФ по Харкову
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що росіяни б’ють по Харкову модифікованими КАБами, які раніше не долітали до міста.
“Різні КАБи, модифіковані КАБи, вони раніше не долітали до міста Харкова, до цих районів. Але щодо нічного вибуху, то, попередньо, це – «Гром-Е1», який потрапив у приватний будинок. І люди казали мені, що зовсім не було шуму, ані звуку. І такий – потужніший вибух і сталася пожежа”, – сказав Терехов.
Він також повідомив про наслідки нічного обстрілу Основ’янського району.
“На жаль, чотири особи загинули. І понад 20 будинків було зруйновано. Будемо відбудовувати ці будинки, бо люди дуже засмучені. Бо ви розумієте, що посеред ночі такий жах, що стався. Загалом було на той час 11 осіб, які отримали поранення. Деякі з них ще перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Практично завершено розбір завалів. Ми опитували і сусідів, які жили поряд і говоритимемо, що пошукові роботи завершено. І ця цифра – 4 загиблих – це остаточно”, – додав міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 09:44;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що росіяни б’ють по Харкову модифікованими КАБами, які раніше не долітали до міста.".