Погибшие в Харькове были жителями двух разных домов: подробности от полиции
ГУНП в Харьковской области проинформировало: ночью в Основянском районе в Харькове от удара ФАБ-500 с УМПК погибли два молодых мужчины и две пожилых женщины.
Удар по Харькову россияне нанесли в 02:50.
«Вражеский боеприпас попал в частный сектор, начался пожар. От взрыва был полностью разрушен жилой дом. Из-под завалов изъяты фрагменты тел 70-летней женщины и двух мужчин 26 и 25 лет. У владельца дома, который в это время находился по другому адресу, отобраны образцы ДНК», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Также два человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс. Это мужчины 50 и 67 лет.
«Всего в результате обстрела уничтожены три частных домовладения, повреждены по меньшей мере 17 жилых домов, шесть частных автомобилей», — отметили в полиции.
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Следователи собирают доказательства очередного военного преступления россиян.
Напомним, удар ночью пришелся по Основянскому району Харькова. Мэр города Игорь Терехов предупредил, что российские террористы сконцентрировались на Харькове. Он призвал быть бдительными и реагировать на тревоги.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 07:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУНП в Харьковской области проинформировало: ночью в Основянском районе в Харькове от удара ФАБ-500 с УМПК погибли два молодых мужчины и две пожилых женщины".