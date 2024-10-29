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Погибшие в Харькове были жителями двух разных домов: подробности от полиции

Происшествия 07:47   29.10.2024
Оксана Горун
Погибшие в Харькове были жителями двух разных домов: подробности от полиции

ГУНП в Харьковской области проинформировало: ночью в Основянском районе в Харькове от удара ФАБ-500 с УМПК погибли два молодых мужчины и две пожилых женщины.

Удар по Харькову россияне нанесли в 02:50.

«Вражеский боеприпас попал в частный сектор, начался пожар. От взрыва был полностью разрушен жилой дом. Из-под завалов изъяты фрагменты тел 70-летней женщины и двух мужчин 26 и 25 лет. У владельца дома, который в это время находился по другому адресу, отобраны образцы ДНК», — проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Также два человека обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс. Это мужчины 50 и 67 лет.

«Всего в результате обстрела уничтожены три частных домовладения, повреждены по меньшей мере 17 жилых домов, шесть частных автомобилей», — отметили в полиции.

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Следователи собирают доказательства очередного военного преступления россиян.

Напомним, удар ночью пришелся по Основянскому району Харькова. Мэр города Игорь Терехов предупредил, что российские террористы сконцентрировались на Харькове. Он призвал быть бдительными и реагировать на тревоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУНП в Харьковской области проинформировало: ночью в Основянском районе в Харькове от удара ФАБ-500 с УМПК погибли два молодых мужчины и две пожилых женщины".