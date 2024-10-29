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Загиблі в Харкові були мешканцями двох різних будинків: подробиці від поліції

Події 07:47   29.10.2024
Оксана Горун
Загиблі в Харкові були мешканцями двох різних будинків: подробиці від поліції

ГУНП у Харківській області поінформувало: вночі в Основ’янському районі в Харкові від удару ФАБ-500 з УМПК загинули двоє молодих чоловіків і дві жінки похилого віку.

Удару по Харкову росіяни завдали о 02:50.

“Ворожий боєприпас влучив в приватний сектор, зайнялася пожежа. Від вибуху був повністю зруйновано житловий будинок. З-під завалів вилучено фрагменти тіл 70-річної жінки та двох чоловіків 26 та 25 років. У власника будинку, який в цей час перебував за іншою адресою, відібрані зразки ДНК”, – поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Також двоє людей звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес. Це чоловіки 50 та 67 років.

“Загалом внаслідок обстрілу знищені три приватних домоволодіння, пошкоджені щонайменше 17 житлових будинків, шість приватних автомобілів”, – зазначили в поліції.

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Слідчі збирають докази чергового воєнного злочину росіян.

Нагадаємо, удар вночі припав по Основ’янському району Харкова. Мер міста Ігор Терехов попередив, що російські терористи сконцентрувалися на Харкові. Він закликав бути пильними та реагувати на тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 07:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУНП у Харківській області поінформувало: вночі в Основ’янському районі в Харкові від удару ФАБ-500 з УМПК загинули двоє молодих чоловіків і дві жінки похилого віку".