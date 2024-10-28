Наслідки прямого влучання по Держпрому в Харкові показав Синєгубов (фото)

Наслідки обстрілу адмінбудівлі в центральній частині Харкова показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин. Російський тероризм», – заявив Синєгубов.

О 21:00 росіяни атакували Харків трьома КАБами. Мер Харкова Терехов повідомив про “приліт” у центрі міста. Пізніше стало відомо про шістьох постраждалих.