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Наслідки прямого влучання по Держпрому в Харкові показав Синєгубов (фото)

Події 23:16   28.10.2024
Оксана Якушко
Наслідки прямого влучання по Держпрому в Харкові показав Синєгубов (фото)

Наслідки обстрілу адмінбудівлі в центральній частині Харкова показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин. Російський тероризм», – заявив Синєгубов.

О 21:00 росіяни атакували Харків трьома КАБами. Мер Харкова Терехов повідомив про “приліт” у центрі міста. Пізніше стало відомо про шістьох постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 23:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу адмінбудівлі в центральній частині Харкова показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".