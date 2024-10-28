Наслідки прямого влучання по Держпрому в Харкові показав Синєгубов (фото)
Наслідки обстрілу адмінбудівлі в центральній частині Харкова показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Пряме влучання зафіксували у будівлю Держпрому. Це памʼятка національного значення, будівля в стилі конструктивізму. Окупанти вдарили по знаковому символу міста, який знає кожен харківʼянин. Російський тероризм», – заявив Синєгубов.
О 21:00 росіяни атакували Харків трьома КАБами. Мер Харкова Терехов повідомив про “приліт” у центрі міста. Пізніше стало відомо про шістьох постраждалих.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: госпром, Олег Синегубов, памятник архитектуры, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 23:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу адмінбудівлі в центральній частині Харкова показав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".