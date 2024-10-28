Последствия прямого попадания по Госпрому в Харькове показал Синегубов (фото)

Последствия обстрела админздания в центральной части Харькова показал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин. Российский терроризм», – заявил Синегубов.

В 21:00 россияне атаковали Харьков тремя КАБами. Мэр Харькова Терехов сообщил о «прилете» в центре города. Позже стало известно о шести пострадавших.