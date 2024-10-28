Последствия прямого попадания по Госпрому в Харькове показал Синегубов (фото)
Госпром разрушили россияне. Фото: Олег Синегубов / Телеграм
Последствия обстрела админздания в центральной части Харькова показал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин. Российский терроризм», – заявил Синегубов.
В 21:00 россияне атаковали Харьков тремя КАБами. Мэр Харькова Терехов сообщил о «прилете» в центре города. Позже стало известно о шести пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: госпром, Олег Синегубов, памятник архитектуры, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 23:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрела админздания в центральной части Харькова показал начальник ХОВА Олег Синегубов.".