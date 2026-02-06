Юридична війна за «пряничний будинок» у центрі Харкова у розпалі
Будівлю “Медичного товариства”, відому містянам як “пряничний будинок”, під час війни хочуть перетворити на адміністративно-офісний центр із підземним паркінгом, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У самому серці Харкова триває боротьба за одну з найвідоміших архітектурних перлин міста — будівлю «Медичне товариство», більш відому містянам як «пряничний будинок». Це особняк професора, дворянина та орнітолога Миколи Сомова, який спроєктував видатний архітектор Олексій Бекетов та який є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення.
Харківська обласна прокуратура вже вдруге подала апеляційну скаргу, щоб повернути державі цю пам’ятку та земельну ділянку історико-культурного призначення під нею.
Нині будівля на вулиці Максимільянівській перебуває в центрі юридичної суперечки: залишиться вона у державній власності та під захистом закону чи стане приватною власністю із планами перетворити її на адміністративно-офісний центр із підземним паркінгом, на який юридична особа вже отримала дозвіл.
