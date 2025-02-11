Ділянку в Олексіївському лугопарку прокуратура повернула Харкову

Ділянку площею понад 2 га передали кооперативу під забудову у 2019 році, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У 2019 році Харківська міськрада передала в оренду земельну ділянку площею понад 2 га по вул. Буковій у Харкові для будівництва навчальних майстерень. Будівництво мали провести після знесення наявних будівель, що належать цьому кооперативу.

Після аудиту стало відомо, що об’єкти нерухомого майна мають загальну площу забудови 0,1205 га, тоді як площа земельної ділянки, яка відводиться, становить понад 2 га. Отже, кооператив отримав земельну ділянку площею, яка в 17,3 разів перевищує площу будівель.

Крім того, такі земельні ділянки державної чи комунальної під будівництво нових будівель та споруд підлягають продажу виключно на земельних торгах.

Тому прокурори Харківської обласної прокуратури в апеляційному суді домоглися скасування попередніх рішень.

10 лютого 2025 року Східний апеляційний господарський суд задовольнив і прийняв рішення про зобов’язання кооперативу повернути земельну ділянку Харківській міській раді.