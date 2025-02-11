Участок в Алексеевском лугопарке прокуратура вернула Харькову

Участок площадью более 2 га передали кооперативу под застройку в 2019 году, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2019 году Харьковский горсовет передал в аренду земельный участок площадью более 2 га по ул. Буковой в Харькове для строительства учебных мастерских. Строительство должны были провести после сноса существующих зданий, принадлежащих этому кооперативу.

После аудита стало известно, что объекты недвижимого имущества имеют общую площадь застройки 0,1205 га, тогда как площадь отведенного участка составляет более 2 га. Таким образом, кооператив получил земельный участок площадью, в 17,3 раза превышающую площадь зданий.

Кроме того, такие земельные участки государственной или коммунальной под строительство новых зданий и сооружений подлежат продаже исключительно на земельных торгах.

Потому прокуроры Харьковской областной прокуратуры в апелляционном суде добились отмены предыдущих решений.

10 февраля 2025 года Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил и принял решение об обязательстве обслуживающего кооператива вернуть земельный участок Харьковскому городскому совету.