5 років отримав мародер, якій обікрав велокрамницю у Харкові після обстрілів

Чоловік виніс товарів майже на 600 тис. гривень із веломагазину у Харкові, пошкодженого обстрілами росіян, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У квітні 2022 року 53-річний харків’янин побачив, що веломагазин пошкоджений внаслідок обстрілу з боку РФ. Чоловік скористався тим, що його ніхто не бачить і в приміщенні немає світла та сигналізації, і викрав звідти товарів на суму майже 600 тис. гривень.

На суді обвинувачений визнав провину.

Апеляційний суд призначив покарання – 5 років ув’язнення. Вирок суду набрав чинності.

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