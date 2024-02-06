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5 років отримав мародер, якій обікрав велокрамницю у Харкові після обстрілів

Події 13:33   06.02.2024
Оксана Якушко
5 років отримав мародер, якій обікрав велокрамницю у Харкові після обстрілів

Чоловік виніс товарів майже на 600 тис. гривень із веломагазину у Харкові, пошкодженого обстрілами росіян, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У квітні 2022 року 53-річний харків’янин побачив, що веломагазин пошкоджений внаслідок обстрілу з боку РФ. Чоловік скористався тим, що його ніхто не бачить і в приміщенні немає світла та сигналізації, і викрав звідти товарів на суму майже 600 тис. гривень.
На суді обвинувачений визнав провину.

Апеляційний суд призначив покарання – 5 років ув’язнення. Вирок суду набрав чинності.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 13:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік виніс товарів майже на 600 тис. гривень із веломагазину у Харкові, пошкодженого обстрілами росіян, повідомила Харківська обласна прокуратура.".