5 лет получил мародер, обворовавший веломагазин после обстрела в Харькове
Мужчина вынес товаров почти на 600 тыс. гривен из веломагазина в Харькове, поврежденного обстрелами россиян, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В апреле 2022 года 53-летний харьковчанин увидел, что веломагазин поврежден в результате обстрелов со стороны РФ. Мужчина воспользовался тем, что его никто не видит и в помещении нет света и сигнализации, и похитил оттуда товаров на сумму в почти 600 тыс. гривен.
На суде обвиняемый признал вину.
Апелляционный суд назначил наказание – 5 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в силу.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: апелляционный суд, веломагазин, велосипед, вор, мародер, мужчина, обстрел, приговор, россияне, рф, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура, чоловік;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 13:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина вынес товаров почти на 600 тыс. гривен из веломагазина в Харькове, поврежденного обстрелами россиян, сообщила Харьковская областная прокуратура.".