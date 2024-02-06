5 лет получил мародер, обворовавший веломагазин после обстрела в Харькове

Мужчина вынес товаров почти на 600 тыс. гривен из веломагазина в Харькове, поврежденного обстрелами россиян, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В апреле 2022 года 53-летний харьковчанин увидел, что веломагазин поврежден в результате обстрелов со стороны РФ. Мужчина воспользовался тем, что его никто не видит и в помещении нет света и сигнализации, и похитил оттуда товаров на сумму в почти 600 тыс. гривен.

На суде обвиняемый признал вину.

Апелляционный суд назначил наказание – 5 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в силу.

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