Тренер по боксу сохранил в Изюме спортзал в оккупации и воспитывает чемпионов

До вторжения Изюм Харьковской области славился школой бокса. Там часто проводили соревнования, а местные ребята становились чемпионами Украины и мастерами спорта. Во многом это заслуга 66-летнего тренера Владимира Кириченко. Этой работе он посвятил около 40 лет. Изюмцы привыкли видеть, как Кириченко и несколько десятков подростков бегали через город на гору Кременец (высота 218 м). Там они отрабатывали удары. Пробежки закончились в феврале 2022 года, а в апреле того же года россияне полностью оккупировали город. Кириченко остался в Изюме. Он спорил с вооруженными россиянами, не дал им разворовать спортивный зал и отказался снимать украинский флаг. И все время под обстрелами ждал, когда к нему вернутся подопечные. Его мечта уже почти сбылась — уничтоженный россиянами зал сейчас восстанавливают, уже скоро там начнутся тренировки, пишет «Бабель».

В преддверии большого вторжения Кириченко, как всегда, тренировал детей. С 2018 года у него был новый зал с нормальными тренажерами и хорошим инвентарем. Тренер вспоминает – хотя всюду много говорили о наступлении, он особо об этом не думал. В Изюме 24 февраля все еще было спокойно.

Первый обстрел произошел поздно вечером 27 февраля. «Прилетело» как раз по району, где живет тренер. С марта 2022 года за город шли жестокие бои. В доме, где живет Кириченко, от обстрелов дотла сгорел один из подъездов. Подвал, в котором он тренировал 32 года, завалило обломками после попадания российского снаряда. Повезло, что укрывавшиеся там люди смогли выйти через запасной выход. Но самая болезненная потеря для тренера — его родной дом в Малой Камышевахе.

«Соседи рассказали, что у меня там 15 россиян жило. Все вытащили, разграбили, забрали даже дверь, — говорит Кириченко. – Я вырос там. Это была моя отдушина, а теперь боль».

Первого апреля, когда русская армия окончательно оккупировала Изюм, тренер остался в городе. Говорит, выезжать даже не думал.

«Во-первых, возраст уже не тот, а во-вторых, хоть может это и громко будет сказано, но почему я должен бежать из своей земли? Это моя родина. Чего я из нее должен бежать?»

Жить в оккупации было тяжело. На улице Кириченко часто останавливали пьяные россияне, просили достать самогон, а когда отказывался, начинали угрожать.

Однажды к тренеру домой прибежали соседи и сказали, что россияне грабят его зал. Он прибежал, возле зала стоял российский грузовик «Урал».

«Захожу, а внутри где-то семь вооруженных разбирают боксерскую грушу, — вспоминает Кириченко. — У меня мандраж — ноги подкосились. Я спрашиваю: «Ребята, вы что делаете? Здесь же дети занимались». Они сказали, что им тоже нужно, и послали нахер. Но потом бросили все, что держали в руках, и ушли».

Россияне украли беговую дорожку, велосипед и другое оборудование. Чтобы они или мародеры не разворовали зал полностью, Владимир часто оставался там ночевать на диване. Среди ночи вставал на обход с фонариком. Говорит, хотел сохранить зал для детей, поддерживавших его даже в оккупации. Когда в Изюме месяцами не было воды, газа и света, и Владимир с соседями готовил еду на костре у подъезда, ученики приносили хлеб, овощи, даже готовые блюда.

В первые полтора месяца оккупации на школе возле зала висел украинский флаг. Оккупанты требовали у Кириченко его снять. Он отказался.

«Они приходят и говорят: «Снимите флаг». Я говорю: «Я его туда не вешал». А мне прикольно было, интересно: наше знамя висит, красиво, хоть там и россияне ездят», — вспоминает Кириченко.

Впоследствии россияне сами сломали флагшток с флагом. Зал пострадал от обстрелов – выбило окна, двери, обломками повредило крышу. Но большинство оборудования тренер сохранил.

В декабре 2023 года в зале бокса очень холодно — старый термометр показывает -2 ℃. От дыхания поднимаются столбы пара, а тренер регулярно потирает грубые ладони. С лета этого года власти города начали восстанавливать зал — поставили окна, починили крышу, но до сих пор нет отопления. Пока мы общаемся, в зале слышен звук дрели – строители прокладывают трубы к батареям.

Владимир все время думает, когда наконец-то сможет возобновить занятия. «Без тренировок тяжело морально и физически. Мне детей не хватает. Всю жизнь в движении, а тут резко останавливаешься. Как будто даже тупеешь от этого», — говорит Владимир.

По занятиям соскучились и дети — когда осенью открыли набор в школу бокса, телефон тренера не умолкал. В него уже записалось 40 детей. Добрая часть — младше 10 лет. Кириченко тренирует их онлайн.

В октябре 2023-го его 13-летний питомец Юнус Салихов уехал на Чемпионат Украины и получил серебро. Кириченко тренировал его по Zoom – в начале войны подросток с семьей уехал в Австрию. Владимир составлял ему программу тренировок, давал советы и исправлял ошибки. Но, конечно, это совсем не то же, что заниматься вживую в зале.

Раньше каждую тренировку он проходил вместе с учениками: вместе выполняли все упражнения, а летом бегали на Кремянец. С годами от работы руки тренера начали мучительно болеть, а вены сильно набухать. Учитель и сейчас может показать все упражнения – садится на шпагат, подтягивается и делает выходы на перекладине. Но с каждым годом становится все труднее.

Вечером центр Изюма иногда очень напоминает довоенный — настолько много автомобилей, неоновых вывесок и фонарей. Днем строители восстанавливают поврежденные многоэтажки, потому что россияне разрушили 80% инфраструктуры города. Стук их молотков сливается с украинской музыкой, звучащей в Изюме из громкоговорителя. Детей в городе также гораздо больше, чем было в прошлом году. Они спокойно гуляют полуразбитыми улицами, заходят в местные кафе, которые начали работать. Когда встречают тренера, спрашивают, когда уже на тренировку. Кириченко говорит: труднее всего в работе — когда вкладываешь в ребенка душу, а он бросает спорт. «От этого тренер ломается», – вздыхает он. Но и восстанавливается, когда приходят новые дети, с энтузиазмом и отдачей.

Весной 2024 Федерация бокса проведет очередной Чемпионат Украины. Кириченко снова хочет готовить Юнуса, но в этот раз лично поехать с ним. Для детей важно, чтобы на соревнованиях тренер был рядом, объясняет он и добавляет: «Было бы хорошо на старости лет воспитать еще несколько чемпионов. Это точно дело всей жизни».