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В метро провели боксерский турнир в честь «Героев обороны Харькова» (фото)

22:32   13.05.2023
Оксана Якушко
В метро провели боксерский турнир в честь «Героев обороны Харькова» (фото)

Боксерский турнир стал первым масштабным спортивным мероприятием в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения рф. На ринге сражались сборные Украины, сообщили в ХОВА.

Турнир организовали в соответствии со всеми правилами безопасности – на станции метро «Защитников Украины» в Харькове.

В соревновании приняли участие 20 боксеров – воспитанники спортивных клубов Харьковщины и других городов страны. Встретились спортсмены в 10 поединках. Формула боя – 3 раунда по 3 минуты.

Перед началом борьбы прошла церемония вручения наград от Федерации бокса Украины и минута молчания в память о погибших защитниках Харьковщины.

«Вопреки войне Харьковщина отстраивается и развивается. Возвращение нашего региона на спортивную арену – еще одно доказательство нашей несокрушимости и непобедимости. Этот турнир посвящен всем защитникам Харьковской области. Каждому, кто дает достойный отпор врагам, кто продолжает освобождать Украину от российских оккупантов, кто пал в боях», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 22:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боксерский турнир стал первым масштабным спортивным мероприятием в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения рф. На ринге сражались сборные Украины, сообщили в ХОВА.".