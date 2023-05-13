В метро провели боксерский турнир в честь «Героев обороны Харькова» (фото)
Боксерский турнир стал первым масштабным спортивным мероприятием в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения рф. На ринге сражались сборные Украины, сообщили в ХОВА.
Турнир организовали в соответствии со всеми правилами безопасности – на станции метро «Защитников Украины» в Харькове.
В соревновании приняли участие 20 боксеров – воспитанники спортивных клубов Харьковщины и других городов страны. Встретились спортсмены в 10 поединках. Формула боя – 3 раунда по 3 минуты.
Перед началом борьбы прошла церемония вручения наград от Федерации бокса Украины и минута молчания в память о погибших защитниках Харьковщины.
«Вопреки войне Харьковщина отстраивается и развивается. Возвращение нашего региона на спортивную арену – еще одно доказательство нашей несокрушимости и непобедимости. Этот турнир посвящен всем защитникам Харьковской области. Каждому, кто дает достойный отпор врагам, кто продолжает освобождать Украину от российских оккупантов, кто пал в боях», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 22:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боксерский турнир стал первым масштабным спортивным мероприятием в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения рф. На ринге сражались сборные Украины, сообщили в ХОВА.".