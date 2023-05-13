У метро провели боксерський турнір на честь «Героїв оборони Харкова»

Боксерський турнір став першим масштабним спортивним заходом у Харківській області з початку повномасштабного вторгнення рф. На рингу боролися збірні України, повідомили у ХОВА.

Турнір організували відповідно до всіх правил безпеки – на станції метро «Захисників України» у Харкові.

У змаганні взяли участь 20 боксерів – вихованці спортивних клубів Харківщини та інших міст країни. Зустрілися спортсмени у 10 поєдинках. Формула бою – 3 раунди по 3 хвилини.

Перед початком боротьби відбулася церемонія вручення нагород від Федерації боксу України та хвилина мовчання за загиблими оборонцями Харківщини.

«Попри війну Харківщина відбудовується та розвивається. Повернення нашого регіону на спортивну арену – ще один доказ нашої незламності й непереможності. Цей турнір присвячений усім захисникам Харківщини. Кожному, хто дає гідну відсіч ворогам, хто продовжує звільняти Україну від російських окупантів, хто поліг у боях», – зазначив Олег Синєгубов.