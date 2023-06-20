Мер Харкова Терехов виграв апеляцію щодо використання російської в соцмережах

Наразі мовний омбудсмен Тарас Кремінь вирішує, чи подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду, щоб опротестувати рішення Апеляційного суду щодо того, чи може використовувати російську мову мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах. Про це Кремінь розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Сторінку мера Харкова Ігоря Терехова у соцмережах вели семеро людей, вона мала виключно професійний характер, підкреслив Кремінь.

«Апеляційна інстанція залишила рішення суду першої інстанції незмінним. Тому ми зараз будемо думати, чи подавати цю апеляцію і виходити на вищий рівень, на рівень Верховного суду. Тобто зараз поки що такий процес. Але другий штраф, який ми накладали, він не сплатив, він не погодився з тією позицією. Він виходив із того, що він має право користуватися недержавною мовою у своїх соціальних мережах, Telegram-каналах, тому що вони начебто не є його офіційними. Але ми виходили з тієї позиції, що інформація, яку він розміщував на сторінках у Facebook, вона несла виключно професійний характер як харківського міського голови. Тобто це не сімейна історія, фотографії, побутове життя. Це виключно інформація, яку до того ж вели, якщо я не помиляюся, семеро авторів. Я не повірю, що вся сім’я вела сторінку приватного характеру конкретного посадовця. Але я сподіваюся, що навіть і цей процес, і взагалі парадигма мовної ситуації в Україні вплине на органи місцевого самоврядування з тим, щоби унеможливити навіть думки про факти порушення мовного закону”, — наголосив Тарас Кремінь.

«Йому треба дотримуватися мовного закону, тому що незалежно, чи є журналісті поряд, чи немає, це ріже вуха харків’ян. Про порушення мовного закону нам пишуть харків’яни, а не якісь вигадані суб’єкти без імені чи прізвища. У нас немає анонімок, а є конкретні громадські активісти, науковці, пересічні громадяни, яким не подобається, що, скажімо мер Харкова, який провідував ВПО в Ужгороді, спілкувався з ними виключно недержавною мовою. Тому треба припинити такі порушенні і показати, що він не лише ефективний управлінець, який проявив себе доволі ефективно в умовах повномасштабного вторгнення, а й громадянин, який поважає проава харків’ян. А це й спілкування з ними мовою, яку вони визначили пріоритетною», – зазначив Кремінь.