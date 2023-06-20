Мер Харкова Терехов виграв апеляцію щодо використання російської в соцмережах
Наразі мовний омбудсмен Тарас Кремінь вирішує, чи подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду, щоб опротестувати рішення Апеляційного суду щодо того, чи може використовувати російську мову мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах. Про це Кремінь розповів в інтерв’ю «Українській правді».
Сторінку мера Харкова Ігоря Терехова у соцмережах вели семеро людей, вона мала виключно професійний характер, підкреслив Кремінь.
«Апеляційна інстанція залишила рішення суду першої інстанції незмінним. Тому ми зараз будемо думати, чи подавати цю апеляцію і виходити на вищий рівень, на рівень Верховного суду. Тобто зараз поки що такий процес. Але другий штраф, який ми накладали, він не сплатив, він не погодився з тією позицією. Він виходив із того, що він має право користуватися недержавною мовою у своїх соціальних мережах, Telegram-каналах, тому що вони начебто не є його офіційними. Але ми виходили з тієї позиції, що інформація, яку він розміщував на сторінках у Facebook, вона несла виключно професійний характер як харківського міського голови. Тобто це не сімейна історія, фотографії, побутове життя. Це виключно інформація, яку до того ж вели, якщо я не помиляюся, семеро авторів. Я не повірю, що вся сім’я вела сторінку приватного характеру конкретного посадовця. Але я сподіваюся, що навіть і цей процес, і взагалі парадигма мовної ситуації в Україні вплине на органи місцевого самоврядування з тим, щоби унеможливити навіть думки про факти порушення мовного закону”, — наголосив Тарас Кремінь.
«Йому треба дотримуватися мовного закону, тому що незалежно, чи є журналісті поряд, чи немає, це ріже вуха харків’ян. Про порушення мовного закону нам пишуть харків’яни, а не якісь вигадані суб’єкти без імені чи прізвища. У нас немає анонімок, а є конкретні громадські активісти, науковці, пересічні громадяни, яким не подобається, що, скажімо мер Харкова, який провідував ВПО в Ужгороді, спілкувався з ними виключно недержавною мовою. Тому треба припинити такі порушенні і показати, що він не лише ефективний управлінець, який проявив себе доволі ефективно в умовах повномасштабного вторгнення, а й громадянин, який поважає проава харків’ян. А це й спілкування з ними мовою, яку вони визначили пріоритетною», – зазначив Кремінь.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі мовний омбудсмен Тарас Кремінь вирішує, чи подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду, щоб опротестувати рішення Апеляційного суду щодо того, чи може використовувати російську мову мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах. Про це Кремінь розповів в інтерв’ю «Українській правді».".