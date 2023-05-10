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Мовний омбудсмен оскаржить дозвіл Терехову вести соцмережі російською

Суспільство 18:51   10.05.2023
Оксана Якушко
Мовний омбудсмен оскаржить дозвіл Терехову вести соцмережі російською

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь за два тижні оскаржить рішення суду Київського району Харкова про дозвіл меру Ігорю Терехову користуватися російською мовою в соцмережах.

Про це стало відомо з електронного реєстру судових засідань.

Апеляцію подали 8 травня. Судовий розгляд у справі запланований на 22 травня.

«Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок», — заявив Кремень раніше.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 18:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мовний омбудсмен Тарас Кремінь за два тижні оскаржить рішення суду Київського району Харкова про дозвіл меру Ігорю Терехову користуватися російською мовою в соцмережах.".