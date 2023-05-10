Мовний омбудсмен оскаржить дозвіл Терехову вести соцмережі російською

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь за два тижні оскаржить рішення суду Київського району Харкова про дозвіл меру Ігорю Терехову користуватися російською мовою в соцмережах.

Про це стало відомо з електронного реєстру судових засідань.

Апеляцію подали 8 травня. Судовий розгляд у справі запланований на 22 травня.

«Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок», — заявив Кремень раніше.