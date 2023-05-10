Языковой омбудсмен оспорит разрешение суда Терехову вести соцсети на русском

Языковой омбудсмен Тарас Кремень через две недели обжалует решение суда Киевского района Харькова о разрешении мэру Игорю Терехову пользоваться русским языком в соцсетях.

Об этом стало известно из электронного реестра судебных заседаний.

Апелляцию подали 8 мая. Судебное разбирательство по делу запланировано на 22 мая.

«Мы отстаиваем права граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке независимо от сферы, где произошло нарушение: соцсети, обслуживание, публичные выступления. Но каждый городской голова, каждый госслужащий, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком и никто не имеет права нарушать эту священную обязанность», — ранее заявил Кремень.

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