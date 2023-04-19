Языковой омбудсмен обжалует разрешение суда на русский язык для Терехова

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил в комментарии Нromadske, что решение суда Киевского района Харькова о разрешении мэра Игорю Терехову пользоваться русским языком в соцсетях обжалуют.

«Мы отстаиваем права граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке независимо от сферы, где произошло нарушение: соцсети, обслуживание, публичные выступления. Но каждый городской голова, каждый госслужащий, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком и никто не имеет права нарушать эту священную обязанность», — сказал Кремень.

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