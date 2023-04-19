Языковой омбудсмен обжалует разрешение суда на русский язык для Терехова
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил в комментарии Нromadske, что решение суда Киевского района Харькова о разрешении мэра Игорю Терехову пользоваться русским языком в соцсетях обжалуют.
«Мы отстаиваем права граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке независимо от сферы, где произошло нарушение: соцсети, обслуживание, публичные выступления. Но каждый городской голова, каждый госслужащий, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком и никто не имеет права нарушать эту священную обязанность», — сказал Кремень.
Читайте также: Мэр Харькова Терехов выиграл суд об использовании русского языка в соцсетях
Новости по теме:
Вы читали новость: «Языковой омбудсмен обжалует разрешение суда на русский язык для Терехова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 20:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил в комментарии Нromadske, что решение суда Киевского района Харькова о разрешении мэра Игорю Терехову пользоваться русским языком в соцсетях обжалуют.".