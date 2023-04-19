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Языковой омбудсмен обжалует разрешение суда на русский язык для Терехова

Общество 20:25   19.04.2023
Оксана Якушко
Языковой омбудсмен обжалует разрешение суда на русский язык для Терехова

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил в комментарии Нromadske, что решение суда Киевского района Харькова о разрешении мэра Игорю Терехову пользоваться русским языком в соцсетях обжалуют.

«Мы отстаиваем права граждан Украины на информацию и услуги на государственном языке независимо от сферы, где произошло нарушение: соцсети, обслуживание, публичные выступления. Но каждый городской голова, каждый госслужащий, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком и никто не имеет права нарушать эту священную обязанность», — сказал Кремень.

Читайте также: Мэр Харькова Терехов выиграл суд об использовании русского языка в соцсетях

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 20:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил в комментарии Нromadske, что решение суда Киевского района Харькова о разрешении мэра Игорю Терехову пользоваться русским языком в соцсетях обжалуют.".