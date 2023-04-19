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Мовний омбудсмен оскаржить дозвіл суду на російську в соцмережах Терехова

Суспільство 20:25   19.04.2023
Оксана Якушко
Мовний омбудсмен оскаржить дозвіл суду на російську в соцмережах Терехова

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив у коментарі Нromadske, що рішення суду Київського району Харкова про дозвіл меру Ігорю Терехову користуватися російською мовою в соцмережах оскаржать.

«Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок», — сказав Кремінь.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 20:25;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив у коментарі Нromadske, що рішення суду Київського району Харкова про дозвіл меру Ігорю Терехову користуватися російською мовою в соцмережах оскаржать.".