Мовний омбудсмен оскаржить дозвіл суду на російську в соцмережах Терехова

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив у коментарі Нromadske, що рішення суду Київського району Харкова про дозвіл меру Ігорю Терехову користуватися російською мовою в соцмережах оскаржать.

«Ми відстоюємо права громадян України на інформацію та послуги державною мовою незалежно від сфери, де відбулося порушення: чи це соцмережі, чи це обслуговування, чи публічні виступи. Але кожен міський голова, кожен держслужбовець, кожен громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою і ніхто не має права порушувати цей священний обов’язок», — сказав Кремінь.