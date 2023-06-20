Мэр Харькова Терехов выиграл апелляцию по использованию русского в соцсетях

В настоящее время языковой омбудсмен Тарас Кремень решает, будет ли он подавать кассационную жалобу в Верховный суд, чтобы опротестовать решение Апелляционного суда относительно того, может ли использовать русский язык мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях. Об этом Кремень рассказал в интервью «Украинской правде».

Страницу мэра Харькова Игоря Терехова в соцсетях вели семь человек, она носила исключительно профессиональный характер, подчеркнул Кремень.

«Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции неизменным. Поэтому мы сейчас будем думать, подавать ли эту апелляцию и выходить на более высокий уровень, на уровень Верховного суда. То есть это сейчас пока такой процесс. Но второй штраф, который мы налагали, он не заплатил, он не согласился с этой позицией. Он исходил из того, что он имеет право пользоваться негосударственным языком в своих социальных сетях, Telegram-каналах, потому что они вроде бы не являются его официальными. Но мы исходили из той позиции, что информация, которую он размещал на страницах Facebook, она несла исключительно профессиональный характер его как харьковского городского головы. То есть, это не семейная история, фотографии, бытовая жизнь. Это исключительно информация, которая в том числе велась, если я не ошибаюсь, семью авторами. Я не поверю, что вся семья вела страницу личного характера конкретного чиновника. Но я надеюсь, что даже и этот процесс, и вообще парадигма языковой ситуации в Украине повлияет на органы местного самоуправления с тем, чтобы сделать невозможным даже мнения о фактах нарушения языкового закона», — сказал Тарас Кремень.

«Ему нужно соблюдать языковой закон, потому что независимо, есть ли журналисты рядом или нет, это режет уши харьковчан. О нарушении языкового закона нам пишут харьковчане, а не какие-то вымышленные субъекты без имени или фамилии. У нас нет анонимок, а есть конкретные общественные активисты, ученые, рядовые граждане, которым не нравится, что, скажем мэр Харькова, навещавший ВПЛ в Ужгороде, общался с ними исключительно на негосударственном языке. Поэтому нужно прекратить такие нарушения и показать, что он не только эффективный управленец, проявивший себя в условиях полномасштабного вторжения, но и гражданин, уважающий права харьковчан. А это и общение с ними на языке, который они определили приоритетным», — отметил Кремень.

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